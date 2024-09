FC Barcelone : Hansi Flick se fait détruire après un premier faux-pas

Pour la première fois de la saison en Liga, le FC Barcelone s’est incliné. Sur la pelouse d’Osasuna pour le compte de la 6e journée du Championnat d’Espagne, les Catalans n’ont pas réussi à faire la différence et ont lourdement chuté (2-4). S’ils ont toujours premiers du classement, ils risquent de voir le Real Madrid revenir à un petit point en cas de victoire dans le derby catalan contre l’Atlético de Madrid, ce dimanche soir. Et forcément, ce genre de défaite ne passe pas pour la presse locale.

Hansi Flick n’a pas été épargné

En effet, Hansi Flick a été nommé comme le premier responsable de cette défaite par la presse catalane, en raison de plusieurs choix tactiques pour faire souffler ses titulaires. Avec déjà huit blessés de taille, dont celles de Marc-André ter Stegen et Dani Olmo notamment, l’Allemand a décidé de faire tourner en alignant Gerard Martin latéral gauche, Eric Garcia devant la défense centrale, Pablo Torre au milieu de terrain, Ferran Torres et Pau Victor aux côtés de Robert Lewandowski.

Pour Sport, cette défaite a sonné comme "une Flickada", critiquant ainsi les choix du manager allemand. Pour AS, "le Barça déraille en raison de la trop grosse rotation d’Hansi Flick". "Freiné, le leader souffre de rotations excessives", ajoute également le Mundo Deportivo. Autre exemple, l’Esportiu parle d’un "Barça trop tendre, avec trop d’absences et de rotations, qui souffre de l’intensité d’Osasuna et perd ses premiers points".

Les justifications d’Hansi Flick

«Ce n’était pas un bon match, nous avons fait beaucoup d’erreurs, nous avons fait beaucoup de changements dans l’équipe et c’est peut-être une des raisons qui l’explique, mais les changements étaient nécessaires, il y a beaucoup de matchs et un beaucoup de minutes accumulées. S’il y a quelqu’un à blâmer, c’est bien moi. C’est mon devoir de prendre soin des joueurs. De nombreuses erreurs ont été commises. Les joueurs ont été surmenés et aujourd’hui, nous avons dû nous reposer», a d’abord assuré le technicien catalan.

«Nous avons dû faire des changements, car les joueurs ont joué beaucoup de minutes. J’ai décidé de faire ça donc j’assume mes responsabilités, les joueurs n’y sont pour rien. Après la trêve de l’équipe nationale, les joueurs reviendront, nous aurons plus de choix, les nombreux changements ne sont pas une excuse, nous n’avions pas d’autre choix», a-t-il ajouté devant la presse. Et cela ne s’arrêtera pas, puisque le Barça jouera face aux Young Boys de Berne en C1, mardi, puis contre Alavés, dimanche prochain.