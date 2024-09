Liga : le Barça explose à Osasuna et concède sa première défaite

Sur la pelouse du stade El Sadar d’Osasuna, le FC Barcelone visait le grand huit en Liga, après s’être imposé lors des sept premières rencontres de cet exercice 2024-2025 de Liga. Pour l’occasion, Hansi Flick avait décidé de faire tourner au coup d’envoi. Iñaki Pena, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Pedri et Robert Lewandowski ont démarré le match parmi les titulaires, accompagnés par les habituels remplaçants Éric Garcia, Ferran Torres, Pablo Torre et Pau Victor, ainsi que les jeunes Gerard Martin (22 ans) et Sergi Dominguez (19 ans). Alejandro Baldé, Raphinha et Lamine Yamal étaient eux sur le banc. En face, Vicente Moreno pouvait compter sur Bryan Zaragoza ou encore Ante Budimir pour embêter la défense catalane.

Face au septième de Liga, le Barça a eu la possession du ballon dans les premières minutes, mais a buté sur une bonne équipe d’Osasuna qui avait choisi de procéder en contre. C’est d’ailleurs elle qui s’est procurée la première occasion du match avec cette frappe d’Areso (14e). Quelques minutes après, Bryan Zaragoza percutait sur son côté gauche face à Koundé et délivrait un centre millimétré sur la tête de Budimir pour l’ouverture du score (18e). Bien servi par Ibanez en profondeur, le joueur prêté par le Bayern a ensuite doublé la mise en se jouant de Pena avant de conclure (28e). Inefficace, le Barça ne s’est pas procuré la moindre action dangereuse durant les 45 premières minutes.

Osasuna crée la sensation

Au retour des vestiaires, Flick est reparti avec les mêmes joueurs et n’a procédé à aucun changement. Transparent durant la première période, Robert Lewandowski a tenté d’être dangereux sur coup de pied arrêté, mais son coup franc est passé à côté de la cage de Sergio Herrera (52e). Le Polonais a ensuite buté sur le portier d’Osasuna, après un très bon travail de Koundé à droite (53e). Finalement, le Barça a trouvé la faille. Sur un mauvais dégagement de Herrera, Gérard Martin a servi Pau Victor, dont la frappe en première intention trompait le gardien de 31 ans.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 21 8 16 7 0 1 25 9 6 Osasuna 14 8 -1 4 2 2 12 13

Malgré cette réduction de l’écart, Osasuna a continué à pousser et est même passé tout près d’un troisième but, mais la frappe d’Ante Budimir filait à côté (64e). Le but du break est finalement intervenu sur un penalty du Croate, fauché dans la surface par Dominguez (71e). Les Rojillos auraient même pu corser l’addition si Ruben Pena avait fait un meilleur choix sur sa situation (79e), et si Raùl n’avait pas buté sur Pena (84e). C’est finalement Abel Bretones d’une frappe lointaine qui a parachevé la belle soirée de la formation de Vicente Moreno (86e). Le beau but de Lamine Yamal (90e), entré en jeu, n’a pas eu de conséquence sur le résultat. Avec cette victoire (4-2), Osasuna est le premier club à faire tomber le Barça de Flick cette saison en Liga et grimpe à la sixième place du classement. Le FC Barcelone peut, quant à lui, voir le Real revenir à un point en cas de victoire face à l’Atlético de Madrid, ce dimanche.