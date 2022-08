OM : comment s'est passé la réunion entre Igor Tudor et ses joueurs

Un discours brutal, des méthodes qui passent mal, un manque d'affect. Les reproches remontés par la presse depuis quelques jours au sujet d'Igor Tudor sont nombreux et évocateurs. Et assez rares après un mois de présence. Nommé par Pablo Longoria pour succéder au partant Jorge Sampaoli, Tudor était vanté pour sa culture italienne, avec une préparation dure. Mais au-delà du travail physique copieux, c'est bien le style de l'entraîneur croate qui créé des frictions.

La suite après cette publicité

Comme rapporté ces derniers jours, Gerson, Cengiz Under ou encore Jordan Amavi ont eu des mots avec leur coach et Dimitri Payet est monté au créneau pour réclamer une réunion avec le président Longoria. Réunion qui s'est tenue hier en fin d'après-midi avant la séance d'entraînement du jour. En présence de Tudor, Longoria est intervenu pour rappeler l'exigence et la discipline exigés dans un club tel que l'OM, comme le rapporte La Provence.

Une conférence de presse attendue

L'objectif de Longoria est bien sûr d'éviter que la situation pourrisse et que les choses dégénèrent définitivement entre le technicien croate et ses joueurs. Il estime qu'il faut laisser du temps à Tudor, quand bien même ses premiers pas sont difficiles. La Provence rapporte également que les sourires étaient revenus au cours de l'entraînement qui a suivi la réunion.

Cela dit, Tudor a lui quitté la Commanderie la mine renfrognée, sans s'arrêter devant les supporters présents. Selon L'Equipe, les joueurs ont pu évoquer la communication jugée trop sèche et le cadre jugé trop rigide de l'entraîneur croate. Suffisant pour apaiser durablement les choses ? Pablo Longoria en dira peut-être plus lors de la conférence de presse de présentation des 4 dernières recrues (Suarez, Blanco, Clauss, Tavares) cet après-midi.