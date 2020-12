L1-L2 : la LFP décale les 20es et 28es journées

Bien décidée à ce que la Coupe de France soit disputée cette saison malgré un calendrier chamboulé par l’arrêt du football amateur, la FFF a récemment dévoilé le format spécial de sa compétition fétiche. Conséquence, la LFP a indiqué avoir accepté la mouture proposée par la FFF et a donc décalé les 20es et 28es journées de Ligue 1 et de Ligue 2.

« Réuni ce 18 décembre, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté des aménagements au calendrier général des compétitions suite à la décision du comité exécutif de la FFF concernant l'adaptation du format de la Coupe de France. Initialement programmées les 19 et 20 janvier 2021, les 20èmes journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT sont avancées au week-end du 16 et 17 janvier 2021. Initialement programmées les 6 et 7 mars 2021, les 28èmes de journées de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT sont avancées au 2 et 3 mars 2021 », peut-on lire sur le communiqué publié par la LFP.