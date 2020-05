Exclu FM : la cote de Jéremie Boga explose sur le mercato !

À 23 ans, la carrière de Jérémie Boga est enfin lancée. Le natif de Marseille, recruté très tôt par les Blues, a tout connu chez les jeunes de Chelsea, jusqu’à remporter la Youth League avec Tammy Abraham notamment. Après des prêts à Rennes, Grenade et Birmingham City, le franco-Ivoirien a posé ses valises à Sassuolo en Serie A depuis deux saisons. Après une saison d’adaptation, il explose enfin en Italie. Son sens du dribble (il est le meilleur dans cet exercice en Serie A), sa technique et ses buts (8 buts en 24 matches, dont un but superbe face à Buffon et la Juve en décembre dernier) en font un joueur de plus en plus coté. La crise du coronavirus l’a même stoppé en plein élan, lui qui restait sur 4 buts lors de ses 6 derniers matches de Serie A.

Le Barça a pris des renseignements ces derniers mois et son profil plaît beaucoup aux recruteurs Blaugrana. En toute fin de mercato d’hiver, c’est l’AS Monaco qui s’est intéressé à l’ancien joueur de l’ASPTT Marseille. Et ses récentes performances en Italie n’ont fait que renforcer sa cote sur le marché des transferts. En Italie déjà, terre où son sens du dribble et sa percussion font faire des cauchemars aux défenseurs de Serie A, ils sont plusieurs à lui faire ouvertement la cour, du Napoli, à l’AS Roma en passant par l’Atalanta Bergame.

Florian Maurice a contacté l’entourage du joueur, Dortmund est aussi sur le coup

Mais les clubs de la Botte ne sont pas seuls sur l’affaire. Le Stade Rennais est également intéressé en France. Le club breton, qui a vu une saison en prêt ce qu’il était capable de faire, est lui aussi conquis. Selon nos informations, le futur directeur sportif des Rouge et Noir Florian Maurice a contacté l’entourage du joueur pour prendre la température. Rennes sait désormais une chose, la concurrence s’annonce féroce autour du virevoltant international ivoirien de 23 ans. D’autant qu’à l’instar du vainqueur de la Coupe de France 2019 de nouveaux courtisans se sont manifestés ces derniers jours. Toujours selon nos informations, le FC Séville et surtout le Borussia Dortmund sont eux aussi dans la course.

Reste désormais à connaître la position de Sassuolo. Le club italien n’est pas forcément vendeur, il faudra donc que le club le plus intéressé sorte le chéquier (on parle d’une indemnité de 20 M€) pour s’attacher les services de Jéremie Boga. Mais ce club devra faire face à un autre problème, à savoir Chelsea. Le club anglais continue de suivre avec intérêt les performances de son ancien joueur en vue de le recruter la saison prochaine et dispose d’une option privilégiée de rachat (de l’ordre de 15 M€) en cas d’offre à Sassuolo. Ainsi, le club londonien pourrait être tenté de dégainer cet été pour récupérer un joueur vendu à 3 M€ en Italie il y a quasiment deux ans. Une option qui ne déplairait pas au joueur comme il nous l’avait confié il y a quelques mois.