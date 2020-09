FC Barcelone : Luis Suarez va bien rejoindre l'Atlético de Madrid !

Il s'en est passé des choses ces dernières 24 heures du côté de Barcelone. Hier à cette même heure, tout portait à croire que Luis Suarez allait filer du côté de l'Atlético de Madrid. Un accord avait été trouvé pour que l'Uruguayen soit libéré de son contrat - touchant la moitié de son salaire de sa dernière année restante - pour rejoindre la capitale espagnole.

Seulement, alors que les supporters colchoneros s'apprêtaient à aller au lit avec le sourire en pensant à El Pistolero sous les ordres du Cholo Simeone, Josep Maria Bartomeu a tout stoppé. Effectivement, le principal dirigeant barcelonais a freiné le départ du joueur, prétextant qu'il ne voulait pas renforcer un rival du championnat espagnol à prix 0. Pourtant, l'Atlético de Madrid ne figurait pas dans cette liste de clubs que le principal concerné ne devait pas rejoindre suite à cet accord de résiliation de contrat, comme pouvait l'être le Real Madrid.

L'Atlético de Madrid va finalement devoir payer

De quoi provoquer la colère de l'ancien de l'Ajax et de Liverpool, alors que les Rojiblancos se sont rapidement mis à la recherche d'un autre attaquant, avec Edinson Cavani en plan B. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Une réunion a eu lieu ce mardi soir dans les bureaux du club barcelonais, et Luis Suarez, l'Atlético et l'état major blaugrana ont finalement trouvé une solution qui arrange toutes les parties impliquées dans l'opération.

Comme l'expliquent Mundo Deportivo et la Cadena SER, entre autres, le natif de Salto devrait bien rejoindre le Wanda Metropolitano. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour un transfert du joueur. Il s'agira d'un transfert au montant relativement bas, avec plusieurs bonus facilement atteignables, qui sera financé par le départ sous forme de prêt payant de Morata à la Juventus. Le joueur doit encore donner son feu vert mais puisqu'il avait déjà trouvé un accord avec les Madrilènes, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là...