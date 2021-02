Real Madrid : la liste des 4 favoris pour remplacer Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Le dossier Ramos stagne. Depuis des semaines déjà, tous les médias ibériques sont unanimes : les discussions entre le charismatique défenseur central espagnol et la direction merengue n'avancent pas. Et pour cause, le joueur souhaite conserver son salaire actuel, alors que l'état-major du club de la capitale espagnole souhaite que ses émoluments soient revus à la baisse. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dossier qui inquiète à Madrid, puisque le contrat de son compagnon de défense, Raphaël Varane, expire lui aussi prochainement, en 2022.

On est donc, potentiellement, face à une rénovation totale de la charnière du Real Madrid dans les prochains mois. Et il va donc falloir recruter. Les dirigeants blancos ont, selon AS, une liste de quatre noms pour renforcer l'arrière-garde. Un seul viendrait pour remplacer Sergio Ramos en cas de départ, mais on imagine que si le défenseur français venait lui aussi à partir dans les prochains mois, un deuxième joueur axial serait recruté en défense.

Koundé est dans la liste

Le premier nom de la liste, celui qui est le grand favori pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, c'est David Alaba. Pour des raisons financières, bien évidemment, dans le sens où il serait gratuit malgré une prime à la signature et une commission pour son agent Pini Zahavi. Mais aussi parce que l'Autrichien est un joueur polyvalent, avec l'expérience du plus haut niveau, et le Real Madrid peut aller jusqu'à mettre 11 millions d'euros net par an sur la table pour lui.

Viennent ensuite les noms de Kalidou Koulibaly, pour qui il faudrait cependant mettre la main à la poche, même si le média indique que si Naples ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, son prix peut drastiquement baisser. Quant à Pau Torres, défenseur international espagnol de Villarreal, sa clause libératoire est de 50 millions d'euros et le Sous-Marin Jaune ne négociera pas. Enfin, Jules Koundé (Séville), sensation du moment, serait aussi particulièrement cher, avec une clause libératoire de 90 millions d'euros. Vu comment le club merengue est frappé par la crise, avec les dépenses qu'il compte déjà faire sur d'autres dossiers, on comprend que David Alaba reste le grand favori...