L’arbitre François Letexier a arbitré un match de district

François Letexier, l’arbitre international français, âgé de 35 ans, est un habitué des compétitions professionnelles, comme la Ligue des Champions ou les compétitions internationales. Il avait notamment arbitré la finale du Championnat d’Europe Espagne-Angleterre (2-1), le 14 juillet dernier, à Berlin. Mais trois mois plus tard, dans le cadre des Journées de l’arbitrage organisées par La Poste, M. Letexier a complétement changé de dimension puisqu’il était au sifflet de la rencontre FC Mordelles-US Bédée-Pleumeleucde, en Championnat de 1re division de district de Bretagne.

Le meilleur arbitre de Ligue 1, récompensé aux derniers Trophées UNFP, a pu arbitrer sa ville natale en étant accueilli comme une véritable rockstar. «J’ai gêné plusieurs fois le jeu… mes déplacements étaient loin d’être parfaits. Le jeu est forcément plus direct, avec des balles en profondeur. Il y a des phases de construction plus longues au haut niveau. Mais c’était quand même exigeant. Et surtout ça me tenait à cœur de donner une belle image du vrai football, le football amateur. J’ai ressenti un accueil beaucoup plus chaleureux qu’à l’accoutumée. Ça m’a fait chaud au cœur. Je suis rarement autant encouragé sur les rencontres de Ligue 1». Une très belle expérience pour lui.