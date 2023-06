La valse des gardiens a débuté au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Plusieurs chantiers importants attendent le Bayern Munich cet été. Entre le dossier du numéro 9, l’avenir de Benjamin Pavard, la volonté de récupérer un milieu défensif, la direction sportive a du pain sur la planche, surtout après une saison franchement décevante. Le titre de champion d’Allemagne acquis grâce à la défaillance du Borussia Dortmund dans le dernier match de championnat ne masque pas les limites d’une équipe récupérée en route par Thomas Tuchel.

Il faudra également régler le problème des gardiens de but. Blessé la majeure partie de la saison après s’être fracturée la jambe en pratiquant du ski (interdit dans son contrat), Manuel Neuer a fait son retour à l’entrainement à la fin de la saison. Le capitaine bavarois a pu s’apercevoir qu’il avait un nouveau concurrent face à lui, et pas n’importe qui en la personne de Yann Sommer (34 ans). De trois ans son cadet, le Suisse a débarqué au club l’hiver dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach contre 9 M€.

Stuttgart regarde pour Sommer et Nübel

Ses performances n’ont pas non plus fait lever les foules à l’Allianz Arena. Désormais, la direction du Bayern doit trancher et régler le casse-tête des gardiens. Selon Sport Bild, cette décision est déjà plus ou moins prise. Neuer va récupérer la place de numéro un, laissant Sommer et le revenant Alexander Nübel, derrière dans la hiérarchie. L’habituel numéro deux, Sven Ulreich, proche de Neuer, est pour le moment redescendu mais c’est bien lui qui devrait rester au Bayern cet été.

Sommer a besoin de temps de jeu, d’autant que sa place en sélection suisse est désormais menacée par Gregor Kobel (les deux hommes ont joué un match chacun lors de la trêve internationale). Bild indique que Stuttgart est intéressé car ses deux gardiens Florian Müller (25 ans) et Fabian Bredlow (28 ans) n’ont pas convaincu. Le premier cité devrait même s’en aller à Fribourg pour 1,5 M€. Quant à Nübel, dont les deux ans en prêt à Monaco se sont soldés par un échec, il souhaite s’en aller. Et c’est encore Stuttgart qui l’a dans le viseur, réfléchissant à un prêt avec option d’achat. Au VfB de faire son choix.