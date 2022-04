Ligue 1 : Milik de retour dans le groupe de l'OM face à Nantes

Après sa défaite au Parc des Princes face au PSG, l'OM reçoit le FC Nantes dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Les Phocéens voudront retrouver le chemin de la victoire et reprendre une marge plus importante sur leur plus proche poursuivant, le Stade Rennais.

2e du championnat, l'OM peut compter sur le retour d'Arkadiusz Milik après sa blessure contractée durant la trêve internationale. En revanche, Cengiz Ünder est quant à lui absent. Il est sorti à la pause à Paris, ressentant une petite gêne.

Le groupe de l'OM :

Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu - Lirola, Peres, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Targhalline - Luis Henrique, Dieng, Payet, Harit, Milik, Bakambu, Ben Seghir

𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙩𝙤 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 🇵🇱



👉 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué par le coach Sampaoli pour #OMFCN demain à l’@orangevelodrome, avec le retour d’@arekmilik9 ! 🔥 pic.twitter.com/dVpWhu6BSf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2022

