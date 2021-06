Lille n'aurait touché que 10 M€ pour Osimhen

La suite après cette publicité

Après une excellente saison 2019/2020 sous le maillot du LOSC (18 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), Victor Osimhen (22 ans) avait fait ses valises et s’était envolé direction le Napoli. Si à l’époque, les chiffres annoncés faisaient état d’un transfert à hauteur de plus de 80 millions d’euros, il semblerait que le montant déclaré par Lille soit finalement beaucoup plus dérisoire. D’après les informations de l’Équipe, le parquet de Lille serait actuellement en train d’étudier plusieurs documents liés à la gestion de l’ancien président Gérard Lopez, qui tente de racheter les Girondins de Bordeaux.

Parmi ces documents étudiés, certains concerneraient les transactions liées aux transferts et particulièrement celui de l’attaquant nigérian qui intriguerait. Toujours d’après le quotidien sportif français, selon ces documents, le transfert d’Osimhen vers l’Italie n’aurait, en fait, rapporté que 10 millions d’euros à Lille, qui avait déboursé plus de 22 millions d’euros à Charleroi à l’été 2019 pour recruter l’attaquant des Super Eagles.