OL : la réaction dégoûtée de Claudio Caçapa

Sale soirée pour l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n'arrive pas à enchaîner les bons résultats cette saison et la victoire contre Bordeaux le week-end dernier n'a pas été suivie d'effet à Brest. Le club breton s'est imposé 2-1 sur sa pelouse, laissant l'OL à la 8e place du classement Ligue 1. Pas de Peter Bosz, malade, en conférence de presse, suppléé par son adjoint Claudio Caçapa.

« Le résultat est très, très dur. Ça nous fait très mal, oui, je suis dégouté. On avait envie de confirmer après la belle victoire contre Bordeaux mais malheureusement, on n'a pas pu. On a eu beaucoup d'occasions, on pouvait gagner mais on ne l'a pas mise au fond et on l'a payé cher... On a vraiment manqué de réussite, on aurait dû marquer plus de buts », s'est lamenté l'ancien défenseur central, qui voit l'Europe s'éloigner. « Je ne veux pas parler de Coupe d'Europe, il reste des matches à jouer et on va donner le maximum. Mais neuf défaites, c'est beaucoup trop pour l'OL. Les joueurs aussi étaient dégoûtés dans le vestiaire. »