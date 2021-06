Real Madrid : Neymar bloquerait l'arrivée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le 8 mai dernier, la saga Neymar prenait fin. Après de longs mois de négociation, le Paris Saint-Germain a enfin réussi à prolonger le contrat de sa star brésilienne de 29 ans jusqu’en 2025. Un soulagement pour la direction francilienne. Et désormais, sa priorité est d’en faire de même avec Kylian Mbappé (22 ans).

Sauf que le natif de Bondy, dont le contrat expire en juin 2022, n’a toujours pas apposé sa signature au bas de son nouveau bail. Les échos en provenance de la capitale indiquent que le joueur serait disposé à le faire et que le volet financier ne serait pas un problème. La seule chose qui ferait hésiter Mbappé serait la capacité du PSG à monter une équipe bien plus compétitive.

Neymar ne veut pas voir Mbappé partir

De quoi donner espoir aux Madrilènes ? Pas vraiment. Depuis, le président des Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, est passé par là et a rappelé avec fermeté que Mbappé ne bougera pas cet été. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Des propos qui auraient fortement refroidi les ardeurs du Real Madrid.

Et aujourd’hui, AS en remet une couche en affirmant que Neymar bloquerait également tout départ de Mbappé à Madrid. Comment ? Le média espagnol indique que le Brésilien a posé comme condition à sa prolongation l’assurance de voir son partenaire français rester.