Cristiano Ronaldo met l’Europe à ses pieds, dilemme de taille pour le Real Madrid au poste de 9

Ronaldo immortel

Cristiano Ronaldo fait la Une de nombreux médias européens ce dimanche. «Ron, two, three» titre le Daily Express avec une magnifique première page. Le portugais a écrasé tout seul Tottenham hier en fin de journée. Les Red Devils ont battu 3-2 les Spurs, triplé de Cristiano Ronaldo. «Ça fera l’affaire Ron, Ron, Ron» titre le Daily Mirror. CR7 permet à son équipe de s'accrocher à la quatrième place du classement. Il a «écrasé Antonio Conte» pour La Gazzetta Dello Sport. Mardi soir, Manchester United reçoit l’Atlético de Madrid pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et «Cristiano fait peur» aux Colchoneros assure AS. Surtout que l’Atlético est une équipe que connaît très bien Ronaldo. L’Équipe a souhaité mettre en lumière le magnifique record du Portugais dans ses pages intérieures ce dimanche. «Signé CR807» écrit le journal. Avec son triplé, il a marqué le 805e, 806e et 807e buts de sa carrière en match officiel. Un total qui lui permet désormais d’être considéré comme le meilleur buteur de l’histoire, d’après les chiffres de la FIFA. Pour le média Portugais A Bola, Ronaldo est tout simplement… «Immortel».

Haaland ou Benzema ?

On le sait depuis un bon moment maintenant, le Real Madrid veut s’offrir la tant convoitée pépite de Dortmund, Erling Haaland. Selon les informations de AS, c’est sûr, le norvégien veut porter les couleurs de la Casa Blanca la saison prochaine, et les négociations entrent dans une phase décisive. Seulement, il y a un couac de dernière minute. Haaland craint la bonne forme de Karim Benzema d’après le quotidien. Le Real Madrid fait face à un «dilemme de 9». Avec le Français dans la fleur de l'âge et la signature de Kylian Mbappé, assurée pour AS, les dirigeants de Madrid doivent être sûrs que signer un autre attaquant, très cher, c’est une bonne idée.

Bonne et mauvaise nouvelle pour Chelsea

Les galères continuent pour Chelsea, malgré une petite éclaircie. Un «chaos» pour le Daily Star. En conférence de presse, Thomas Tuchel a insisté sur le fait qu'il reste attaché à Chelsea, mais qu’il ne peut pas garantir que son avenir est au club de Stamford Bridge. Selon plusieurs médias britanniques dont le Daily Mirror, son avenir sur le banc des Blues est devenu incertain après les sanctions gouvernementales imposées au propriétaire Roman Abramovich. Plusieurs grands clubs, dont Manchester United, cherchent désormais activement à exploiter la crise pour signer Tuchel cet été. Bonne nouvelle pour les fans de Chelsea. D’après The Sun, le gouvernement britannique a décidé d'alléger son emprise financière sur les Blues. Chelsea a aussi reçu une aide financière de 110 millions de livres pour terminer la saison.