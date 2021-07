OM : qu'attendre de Cengiz Ünder ?

La suite après cette publicité

Florian Thauvin parti vivre son rêve mexicain en signant à Monterrey, l'Olympique de Marseille devait à tout prix remplacer l'ailier français cet été. Plusieurs profils ont été étudiés mais finalement, c'est Cengiz Ünder qui a eu les faveurs des dirigeants phocéens et de Pablo Longoria, le président de club phocéen qui est sur tous les fronts depuis quelques semaines. La formation olympienne a, en effet, réussi à se faire prêter le Turc par l'AS Roma, avec notamment une option d'achat de 8,4 millions d'euros. Mais s'il avait un statut de "pépite" il y a quelques années, certains parlant même de «Messi turc», le joueur aujourd'hui âgé de 24 ans doit avant tout se relancer.

Arrivé à l'AS Roma en 2017 pour quasiment 15M€, l'ancien joueur de Basaksehir avait rapidement montré de belles choses en Italie, avec une première saison correcte (32 matches, 8 buts, 2 caviars). L'ailier avait affiché ses qualités au grand jour, avec de la percussion, un bon pied gauche, des dribbles et une pleine confiance. Mais les saisons ont passé et Cengiz Ünder n'avait plus le même statut l'été dernier, d'où son prêt à Leicester City. Malheureusement, de l'autre côté de la Manche, le Turc n'a pu s'illustrer, lui qui a souvent été gêne par des petites blessures. Résultat, il n'a disputé que 19 matches pour 2 buts et 3 passes décisives, avant de vivre un Euro plus que compliqué avec sa sélection (3 matches, 3 défaites).

A la recherche de confiance pour éclater

Cengiz Ünder débarque donc à l'Olympique de Marseille pour revenir sur le devant de la scène sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et avec ses atouts. Ailier droit de formation, il peut aussi dépanner en milieu offensif comme l'a fait Brendan Rodgers avec les Foxes, derrière l'attaquant. Une position où il est un peu plus libre et où il a plus de responsabilités en organisant le jeu par exemple. Rapide et technique, Cengiz Ünder a semble-t-il le bon profil pour remplacer Thauvin, lui qui joue à droite mais est gaucher. Le principal concerné est donc forcément adepte de ce mouvement où il revient dans l'axe pour frapper du gauche.

Mais si Jorge Sampaoli opte pour un système à trois défenseurs avec deux pistons dans les couloirs, le Turc aura-t-il réellement sa chance, en sachant que les recrues sont nombreuses au milieu. Le coach argentin va certainement travailler tout ça à l'entraînement et pendant les matches amicaux, d'autant plus que l'OM n'a toujours pas de latéral droit après le départ de Hiroki Sakai et le retour de prêt de Pol Lirola à la Fiorentina, même si les Phocéens cherchent à le recruter définitivement. Sous la tunique phocéenne, Cengiz Ünder apportera forcément de la fraîcheur, de la vivacité et de la technique, mais tout dépendra aussi du travail de Sampaoli, puisque le Turc a besoin de retrouver confiance et d'être bien encadré. Mais s'il revient à son meilleur niveau, l'ancien Romain sera forcément un atout de taille.