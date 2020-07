La mise au point de Bouna Sarr sur son futur à l'OM

À 28 ans, Bouna Sarr a vécu beaucoup de choses à l’Olympique de Marseille. Un repositionnement au poste de latéral, le rachat de Frank McCourt, une finale de Ligue Europa et dernièrement, une qualification pour la Ligue des Champions. Lié au club phocéen jusqu’en 2022, le natif de Lyon a toutefois fait parler de lui. Courtisé en Espagne (Betis), le joueur fait partie des éléments pouvant renflouer les caisses d’un OM empêtré dans une crise financière.

Estimé à 15 M€ par ses dirigeants, Bouna Sarr a profité de la présence de La Provence au Portugal, à l’occasion du stage de pré-saison organisé par le club, pour faire une mise au point. « Je suis content d'attaquer ma sixième saison à l'OM ! Ce n'est pas rien. (…) Je suis loin d'être à plaindre, il me reste encore deux ans de contrat », a-t-il confié, avant d’indiquer quand même qu’il faudra être attentif au marché, même s’il assure ne pas être « dans l'obsession de partir ».

Prêt à dire non à un courtisan qualifié en Ligue des Champions

Pour preuve, l’ancien Messin a également ajouté que même un courtisan disputant la Ligue des Champions n’aurait pas ses chances. « Pour une fois qu'on joue la Ligue des champions, j'ai vraiment envie de la découvrir ici. » On l’a bien compris, Bouna Sarr n’a pas envie de partir. Un discours qui n’est pas près de changer, et ce, même s’il était poussé par ses dirigeants à mettre les voiles.

« Si le club est amené à me dire ça, j'aurais mon mot à dire. Mais à l'instant T, par rapport à notre effectif qui n'est pas très étoffé, je ne pense que le club soit en mesure de me dire : "Bouna tu dois absolument partir". (…) Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d'être à l'OM. » On ne peut pas faire plus clair comme message !