Le Sporting CP a annoncé au PSG le prix à payer pour Gonçalo Inácio

Le Paris Saint-Germain version Luis Campos est très actif sur le marché des transferts. Terminé le bling-bling, comme l’a annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, le club de la capitale ne se précipitera pas sur tous les noms les plus ronflants et tentera plutôt d’enrôler des jeunes à fort potentiel. L’arrivée toute fraiche du Rémois Hugo Ekitike (20 ans) en est d’ailleurs la preuve.

Mais il n’est pas le seul. Et cet été, les Rouge et Bleu risquent de prendre un fort accent portugais. En effet, après avoir recruté définitivement le latéral Nuno Mendes, Paris n’a pas hésité à payer 41 M€ pour enrôler le milieu de terrain du FC Porto, Vitinha. L’ex-Dragon pourrait d’ailleurs ne pas être la dernière pépite de Liga Bwin à débarquer en France.

La clause ou rien

À l’heure où le PSG repense le visage de sa défense centrale (Skriniar, Koundé), le nom de Gonçalo Inácio a été cité. Âgé d’à peine 20 ans, le joueur du Sportif CP compte déjà 48 rencontres de championnat portugais à son actif. Gaucher, l’international Espoir lusitanien (4 sélections, 1 but) et qui a déjà été convoqué avec les A sans jouer possède un profil qui collerait avec un possible départ de Presnel Kimpembe. Ces derniers jours, la presse portugaise assurait même que le PSG préparerait une offre de 30 M€ pour un élément récemment prolongé jusqu’en 2026.

Mais vous l’aurez compris, le SCP ne compte pas se satisfaire d’une telle proposition pour l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Selon A Bola, la ligne de conduite des Lisboètes est très claire : Gonçalo Inácio a été prolongé jusqu’en 2026, mais le club a accepté de laisser le montant de sa clause libératoire à 45 M€. Pour le recruter, Paris devra donc faire comme avec Vitinha, payer la clause ou passer son chemin.