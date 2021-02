Strasbourg : les nouvelles sont rassurantes pour Thierry Laurey

Thierry Laurey n'a pas vraiment vu le match nul de Strasbourg à Lille (1-1). À peine revenu sur son banc à la pause, l'entraîneur a eu de soudains maux de ventre et a préféré revenir dans le vestiaire pour se reposer et être examiné par un médecin. Une ambulance est même venue par précaution, avant de repartir sans le technicien de 57 ans. Selon son adjoint Fabien Lefèvre, Laurey va mieux, comme il l'a confié en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Ça va ! Il va bien, il va partir avec le président et le docteur par précaution. Du match, il n'a pas vu grand-chose, il était en salle de soins, allongé. On l'a géré, on sait comment travaille le coach, on essaie d'avoir son exigence. On a pris le match en cours, il a fallu vite se mettre dedans. On a pris le relais pour essayer d'être sa voix et son oeil, même s'il a un œil un peu plus fin.»