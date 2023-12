James Rodriguez avait recalé le PSG et Manchester City

Alors qu’il n’a que 32 ans, James Rodriguez semble doucement se diriger vers la fin de sa carrière. Une aventure qui aura été riche et marquée notamment par de brillants passages en Europe avec l’AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich malgré des dernières saisons au goût amer avec des passages express à l’Olympiacos ou encore au Al-Rayyan. En ayant rejoint les Merengues après une Coupe du Monde 2014 d’anthologie, le milieu offensif colombien est devenu une star internationale. Alors que son aventure madrilène avait parfaitement démarré, blessures et manque de confiance ont eu raison de son rendement.

Pourtant, l’actuel joueur du São Paulo FC aurait pu faire un autre choix de carrière. Ce même été 2014, le PSG et Manchester City sont également sur les traces du natif de Cúcuta. C’est alors que Florentino Perez est intervenu comme l’a confié James sur la chaine Twitch de Pelicanger : «le PSG et City me voulaient. Les deux équipes sont venues avec des offres plus importantes que le Real Madrid, mais je voulais la gloire, je voulais le Real Madrid. Il n’y a rien de tel que le Real Madrid. Florentino Pérez m’a appelé et m’a demandé pour me convaincre : "Que veux-tu, de l’argent ou la gloire ?" J’ai dit que je voulais la gloire et il m’a répondu : "Eh bien, alors c’est fait."» Reste à savoir de quoi aurait été faite sa carrière s’il avait rejoint la capitale française ou les Skyblues…