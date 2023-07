Chelsea climatise l’Inter Milan dans le dossier Lukaku !

La suite après cette publicité

«Il doit revenir le 12/13 juillet pour faire partie de l’équipe pour commencer la pré-saison. Avec tous les joueurs qui arrivent, la première chose qu’ils font est de venir dans mon bureau et de me dire bonjour. C’est ce que j’attends s’il est encore un joueur de Chelsea». Voici ce que déclarait le nouveau coach de Chelsea Mauricio Pochettino, présent en conférence de presse, au sujet de Romelu Lukaku. Annoncé sur le départ et convoité depuis plusieurs semaines par l’Inter Milan où il était prêté la saison passée, l’international belge (108 sélections, 75 buts) semble donc faire partie des plans du technicien argentin.

Une tendance qui se confirme au regard des dernières informations livrées par The Athletic ce samedi. Si le média britannique avance que le Diable rouge attend toujours un retour chez les Nerazzurri, il indique surtout que les Blues ont rejeté la dernière offre de l’Inter Milan. Bien que le montant de cette dernière proposition ne soit pas révélé, nos confrères précisent que Chelsea attendrait pas moins de 45 millions d’euros (38,5 millions de livres sterling, 49,4 millions de dollars) pour lâcher son buteur.

Après avoir récupéré 113 millions d’euros en août 2021, la direction intériste serait encore très éloignée des exigences fixés par la formation londonienne. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives, la saison passée, avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions, Lukaku - qui avait déçu lors de l’exercice 2021-2022 avec les Blues - va donc devoir prendre son mal en patience avant de retrouver, ou non, la pelouse du Giuseppe Meazza. Une chose est sûre, si l’Inter ne parvient pas à satisfaire les demandes de Chelsea, d’autres prétendants restent à l’affût. Dans cette optique, The Athletic précise que la Juventus et le club saoudien d’Al Hilal sont également intéressés par l’avant-centre belge. Sky Sports ajoute même que la Vieille Dame a entamé des pourparlers avec Chelsea. Concernant le pensionnaire de Saudi Pro League, un accord est toujours recherché depuis plusieurs semaines. Sans succès pour l’heure.

Lassé par l’intransigeance de Chelsea, l’Inter pourrait, de son côté, avancer sur d’autres pistes. Dernièrement, la Gazzetta Dello Sport assurait notamment que les Nerazzurri s’intéressait parallèlement à l’attaquant de l’Atlético de Madrid : Alvaro Morata. Très apprécié de Beppe Marotta, son ancien dirigeant à la Juventus qui est maintenant à l’Inter (depuis 2018), Morata, sous contrat jusqu’en juin 2024 et ouvert à un retour en Italie, dispose d’une clause de départ estimée à 10 millions. Reste désormais à savoir si les dirigeants intéristes continueront de faire le forcing pour Lukaku ou se rabattront sur le buteur espagnol…