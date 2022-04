L1, L2 : huis clos total provisoire pour l'ASSE et l'ASNL après les incidents en tribunes

La commission de discipline de la LFP a tranché. Ce week-end, de nouveaux incidents ont eu lieu dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne, et de Marcel Picot, à Nancy. Si la rencontre entre l'ASSE et l'AS Monaco (1-4) a pu aller à son terme après plusieurs interruptions, cela n'a pas été le cas pour l'ASNL, qui a vu son match contre QRM être arrêté dès la 39ème minute alors que le score était de 3-0 en faveur des visiteurs.

La suite après cette publicité

Réunie en urgence ce lundi, la commission de discipline de la Ligue a décidé, sans surprise, de placer ces deux dossiers en instruction. La décision concernant les Verts sera rendue le 18 mai prochain, alors que Nancy sera fixé le 4 mai prochain. En attendant, un huis clos total a été prononcé de manière provisoire pour Geoffroy-Guichard et Marcel-Picot. Une bien mauvaise nouvelle pour les hommes de Pascal Dupraz, qui devront faire sans leurs supporters à la maison dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Le communiqué de la LFP

Réunie en urgence le 25 avril 2022, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

DOSSIERS EN INSTRUCTION

LIGUE 1 UBER EATS

34ème journée de Ligue 1 Uber Eats : AS Saint-Etienne – AS Monaco du 23 avril 2022 Au regard des incidents intervenus avant et pendant la rencontre AS Saint-Etienne – AS Monaco (34ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante :

• Huis clos total du stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la décision définitive.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 18 mai 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

LIGUE 2 BKT

35ème journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy Lorraine – Quevilly Rouen du 22 avril 2022 Au regard des incidents intervenus pendant la rencontre AS Nancy Lorraine – Quevilly Rouen (35ème journée de Ligue 2 BKT), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante :

• Huis clos total du stade Marcel-Picot jusqu’au prononcé de la décision définitive.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 4 mai 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.