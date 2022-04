Ligue 1 : l'AS Monaco domine Saint-Etienne dans une ambiance électrique

Pour la 34eme journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne recevait l'AS Monaco dans un match décisif pour la course au maintien. Après avoir arraché le match nul face à Bordeaux ce mercredi (2-2), les Stéphanois devaient s'imposer pour sortir de la zone rouge, au moins en attendant les autres matchs, et surtout distancer les Girondins, dix-neuvièmes. De son côté, Monaco pouvait monter sur le podium de Ligue 1 en cas de victoire. Pour ce match, Philippe Clément décidait d'aligner une composition offensive avec le duo Ben Yedder-Volland devant alors que Dupraz pouvait compter sur le retour de Khazri dans le onze titulaire.

Dans un stade Geoffroy Guichard en fusion, les Stéphanois rentraient bien dans leur rencontre et posaient quelques soucis à l'AS Monaco. Mais comme bien souvent cette saison, les nombreuses largesses défensives des Verts allaient coûter cher. Et qui d'autre que l'inévitable Ben Yedder pour sauter sur l'occasion et inscrire son 20eme but en championnat ? L'international français reprenait un centre de Henrique et lançait parfaitement les siens (23e). Quelques minutes plus tard, c'est son compère de l'attaque Volland qui doublait la mise (25e) dans un but quasi-similaire au premier (2-0). Sonné, Saint-Etienne tentait tant bien que mal de revenir dans la partie. Khazri réduisait l'écart en toute fin de première période sur un penalty très litigieux obtenu par Camara sur une "faute" de Tchouameni (1-2, 43e).

Le match interrompu de longues minutes

Au retour des vestiaires, l'ASSE revenait avec de meilleures intentions, mais butait sur une défense monégasque appliquée et bien en place. Denis Bouanga manquait d'inspiration et de précision dans le dernier geste (47e, 54e) alors que les Stéphanois s'exposaient en contre notamment. Jakobs et Boadu, les deux entrants monégasques, profitaient des espaces dans le dos et faisaient souffrir Kolodziejczak. Ce dernier inscrivait, encore une fois, un but contre son camp sur un centre pourtant anodin de Jakobs (3-1, 62e). Un but qui faisait craquer le stade Geoffroy Guichard et les supporters qui allumaient de nouveaux fumigènes.

L'arbitre prenait alors la décision de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires et donc d'interrompre la rencontre, avant de décider de reprendre le cours du match près de 30 minutes plus tard. Dans la foulée de la reprise, Boadu n'était pas loin d'éteindre le Chaudron mais sa frappe croisée trouvait le premier poteau de Bernardoni (69e). Sur une autre transition rapide des Monégasques, Vanderson trouvait Volland pour lancer Jakobs dans la surface; l'Allemand servait ensuite Boadu au second poteau pour creuser l'écart et sceller un peu plus le sort du match (4-1, 77e). Dans un semblant de révolte, les Stéphanois continuaient de se projeter dans le dernier tiers adverse, sans pour autant trouver la faille. Le score ne bougeait plus (4-1) : Monaco est troisième provisoire de Ligue 1, Saint-Etienne reste barragiste mais va devoir serrer des dents jusqu'à la fin de la saison.