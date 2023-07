Hannah Dingley devient la première femme à coacher en Angleterre au niveau professionnel

Petite révolution du côté de l’Angleterre et du club de Forest Green Rovers qui évoluera l’an prochain en League Two (4e division). Cette formation qui est connue pour ses idées écologique et aussi progressiste sur d’autres plans. En effet, le club sera dirigé pour la première fois par une femme la saison prochaine. Une grande première dans le football professionnel anglais. Ainsi, Hannah Dingley (39 ans) qui a déjà coaché les équipes féminines de Nottingham Forest ou de Leicester City va connaître une nouvelle étape dans sa carrière. Elle travaillait déjà au sein du club avec la réserve féminine.

«Hannah était le choix naturel pour être entraîneur-chef par intérim de la première équipe elle a fait un travail fantastique à la tête de notre académie et est bien alignée sur les valeurs du club. C’est peut-être révélateur pour le football masculin qu’en faisant cette nomination au mérite, nous innoverons et Hannah sera la première femme entraîneur-chef du football anglais masculin» a déclaré le président Dale Vince. La principale concernée a aussi fait éclater sa joie : «je suis vraiment excité pour cette prochaine étape de ma carrière. La pré-saison vient de commencer et la saison complète démarre très bientôt. C’est une période passionnante dans le football. Je suis reconnaissant pour l’opportunité d’intensifier et de diriger un club aussi progressiste et avant-gardiste.»

