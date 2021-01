L'OGC Nice explore la piste Mamadou Sakho

L'OGC Nice a connu une première partie de saison assez compliquée. Entre les résultats en dents de scie en Ligue 1 (12ème place au classement), une élimination précoce en Ligue Europa, et le licenciement de Patrick Vieira, les Aiglons doivent vite redresser la barre. Le mercato hivernal tombe donc à pic pour les niçois, qui feront tout pour rectifier le tir et tenter d'atteindre les objectifs fixés en début de saison.

Ainsi, le directeur du football Julien Fournier et son équipe ont défini les contours du recrutement. La priorité est donnée au poste de défenseur central, et, la longue période d'indisponibilité du capitaine Dante (37 ans) ainsi que les performances décevantes de Robson Bambu et Stanley Nsoki, ont convaincu les décideurs azuréens d'enrôler un nouveau joueur à ce poste clé. Bob Ratcliffe, le propriétaire du club, a d'ailleurs dressé le portrait-robot recherché par le Gym. «Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial. Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent»

Nice étudie le profil de Sakho

Plusieurs profils ont déjà été étudiés par les Aiglons. Ces derniers jours, ils se sont notamment penchés en interne sur la situation du Français Mamadou Sakho (30 ans), sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Crystal Palace. L'objectif des niçois demeure limpide, apporter un joueur de qualité et d'expérience qui saura entourer les jeunes joueurs prometteurs. Et l'ancien parisien colle parfaitement à ce profil.

À quelques mois de l'Euro et alors qu'il avait retrouvé les Bleus fin 2018, Sakho reste une valeue sure. L’expérimenté central, qui joue moins ces derniers mois à Crystal Palace (4 apparitions seulement depuis le début de saison en Premier League), pourrait être un des jolis coups de ce mercato.