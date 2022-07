Chancel Mbemba va signer à l'OM

La suite après cette publicité

Il est la fameuse recrue mystérieuse de l'OM que L'Equipe avait avancé dans ses colonnes ce matin. Selon le quotidien sportif, la cité phocéenne attendait un défenseur central d'expérience dans les heures à venir, qui ne serait pas William Saliba. Déjà parce que le joueur prêté la saison dernière par Arsenal n'a pas plus d'expérience que cela, malgré un début de carrière précoce, et surtout, il est bien trop cher.

A la place de celui qui est devenu international français après ses belles prestations sur la Canebière, les supporters voient arriver Chancel Mbemba. Selon L'Equipe, le Congolais est sur le point de s'engager avec l'OM pour une durée de trois ans. Il serait le 3e défenseur central recruté lors de ce mercato après Samuel Gigot, arrivé libre du Spartak Moscou, et Isaak Touré, acheté au Havre pour 5,5 M€ (+ 2M€ de bonus).

Mbemba arrive libre

L'international congolais (64 sélections, 4 buts) sort de 4 saisons assez complètes avec le FC Porto. Efficace et expérimenté du haut de ses 27 ans et de sa déjà belle carrière internationale, il devrait devenir le nouveau leader de l'arrière-garde puisqu'Alvaro Gonzalez est toujours sur le départ, et Duje Caleta-Car a été placé sur la liste des transferts, lui qui n'a plus qu'un an de contrat.

Il possède également un avantage qui n'est pas négligeable. Il s'engage libre avec l'OM puisque son bail vient de prendre fin au Portugal. Le transfert du joueur est imminent. Il est déjà sur place, à Marseille. Sa visite médicale est même prévue dans la journée. Avec la venue de Mbemba, la défense marseillaise commence à être compétitive et aura la profondeur de banc nécessaire lorsque l'on joue la Ligue 1 et la C1.