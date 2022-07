L'OM va annoncer une recrue surprise

Droit au but. Il y a un an, l'Olympique de Marseille, sous l'impulsion de Pablo Longoria, a mené un sacré mercato en multipliant les jolis coups. Un an plus tard et après pourtant une qualification en Ligue des Champions, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome avancent au ralenti. Ils ont même dû faire face à un sacré casse-tête quand Jorge Sampaoli a claqué la porte. Mais le président olympien a vite géré ce dossier en nommant Igor Tudor.

Pablo Longoria est maintenant attendu sur le recrutement, lui qui a souvent fait des miracles. Mais pour le moment, les Phocéens n'ont accueilli que deux recrues. Il y a tout d'abord Samuel Gigot, libre et dont l'arrivée a été bouclée l'hiver dernier. Ensuite, il y a Isaak Touré, acheté au HAC pour 5,5 M€, plus 2 M€ selon les bonus atteints. Le joueur, lui, a signé jusqu'en 2027. Depuis, plus rien.

Un défenseur en approche

Mais l'OM pourrait bien accélérer très rapidement. C'est en tout cas ce qu'assure L'Equipe ce vendredi matin. Le média français explique que les Olympiens vont accueillir deux recrues. La première est Roggerio Nyakossi (18 ans). L'OM est tombé d'accord avec le Servette au sujet d'un transfert du défenseur qui va signer pour 5 saisons. Mais c'est un joueur qui devra faire d'abord ses preuves avec la réserve.

En revanche, une autre recrue défensive est en approche. En effet, L'Equipe annonce l'arrivée imminente d'un joueur évoluant dans l'axe et expérimenté. On aurait pu penser à William Saliba, prêté avec succès l'an dernier et de retour à Arsenal. Mais ce ne sera, a priori, pas lui. Le quotidien sportif précise que les décideurs marseillais étaient confiants au sujet de la signature de cette recrue surprise qui doit donner son accord dans les prochaines heures. Il reste maintenant à connaître l'identité de ce joueur