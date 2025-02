Belgique : Deschamps, Courtois, retraite… les énormes annonces de Rudi Garcia

Une nouvelle expérience, une nouvelle vie et même un nouveau métier pour Rudi Garcia. Libre depuis son départ de Naples sur fond de tension avec Aurelio De Laurentiis en 2023, le technicien français a su rebondir en retrouvant un poste pas moins prestigieux, à la tête de la sélection belge. Une première pour l’ancien entraîneur du Mans, de Lille, de l’OM ou même de l’OL, qui a désormais l’objectif de maintenir les Diables Rouges en Poule A de Ligue des Nations (ils joueront un barrage contre l’Ukraine en mars) et de les qualifier à la Coupe du Monde 2026, date à laquelle il saura si son contrat est reconduit, ou non.

En attendant, le nouveau sélectionneur belge a plusieurs dossiers chauds à gérer, comme celui de Thibaut Courtois, qu’il envisage de rappeler après son conflit qui l’avait poussé à renoncer à la sélection tant que Tedesco serait en poste. «Il reviendra. C’est une excellente nouvelle pour toute la Belgique. J’ai toujours considéré que Thibaut était le meilleur gardien au monde (…). Je suis allé le voir à Madrid en prélude de Real Madrid-Manchester City (3-1), où j’en ai également profité pour rencontrer De Bruyne et Jérémy Doku la veille du match», a-t-il révélé.

Didier Deschamps l’a conseillé

Concernant son rôle de sélectionneur, tout nouveau pour lui, Garcia a aussi révélé avoir échangé avec Didier Deschamps et Walid Regragui. De toute évidence, ces discussions l’ont convaincu de se lancer dans cette nouvelle aventure : «j’ai échangé sur la fonction avec Didier (Deschamps) et Walid (Regragui) que je connais de très longue date pour l’avoir vu débuter comme joueur à Corbeil-Essonnes. C’est un métier différent où on passe de matches tous les 3/4 jours comme en clubs, de 50 à 60 par saison, à une douzaine quand il n’y a pas de tournois majeurs. Ils m’ont dit qu’il fallait aller à l’essentiel et de bien optimiser mon temps dans l’organisation, les pré-listes, les listes, la logistique. Un sélectionneur a besoin de clarté, de logique et de bon sens.»

S’il avait déjà avancé l’idée d’une certaine implication d’Eden Hazard dans le rapprochement avec les joueurs, Garcia l’a une nouvelle fois confirmé. L’ancien ailier de Chelsea, qu’il avait dirigé à Lille, ne sera pas un membre du staff, mais il veillera à ce qu’un véritable cadre et esprit collectif se mette en place. Rudi Garcia, désormais plus proche de la fin que du début de sa carrière, a aussi donné un indice sur la suite. Il a révélé qu’il souhaitait terminer sa carrière à la tête des Diables Rouges : «vivre en Belgique ? C’est à l’étude. Mais je me sens déjà 100 % belge ! J’espère finir ma carrière à la tête des Diables Rouges. On apprend vite à se connaître. Il y a une vraie convergence d’idées avec Vincent Mannaert qui m’a recruté. On veut instaurer une nouvelle dynamique, proposer de nouvelles choses aux joueurs. J’espère surtout que tout le pays sera derrière son équipe nationale.» Si les résultats sont là, il n’y a pas de raison.