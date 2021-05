Barça : l'avenir de Ronald Koeman toujours incertain

Le nul du Barça contre l'Atlético de Madrid (0-0) ne va pas arranger les affaires de Ronald Koeman. Toujours deux points derrière son adversaire du week-end, l'actuel 3e de Liga a peut-être fait une croix sur le titre. Il s'agit là d'une nouvelle contre-performance de l'équipe face à un concurrent direct cette saison. Les Culés ont perdu deux fois contre le Real Madrid et pris qu'un seul point contre les Colchoneros. En Ligue des Champions, ils ont chuté à domicile contre la Juventus et le PSG.

Autant d'arguments qui pèsent dans la balance en défaveur de l'entraîneur néerlandais, comme l'a appris ESPN. Le média révèle que le conseil d'administration du club a de plus en plus de doutes envers le technicien et ne le sent pas capable de mener le projet à bien. Il est encore trop tôt pour parler d'un départ, la saison n'étant pas encore terminée et la direction reconnaissant également la promotion de certains jeunes comme Pedri, Moriba, Mingueza et Araujo, mais la tendance va plutôt vers un changement de coach cet été.