PSG : Kylian Mbappé se veut conquérant

Buteur une nouvelle fois hier soir en amical contre le Celtic, Kylian Mbappé semble plus déterminé que jamais à tout rafler sur son passage. Après avoir régalé le public parisien lors des deux premières échéances amicales, le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison a tenu à livrer un message fort sur son compte Instagram, alliant détermination et rage de vaincre.

«C’est le moment qu’on a tous attendu, le moment de gagner des trophées. Et nous y arriverons plus unis que jamais. Fier de mon équipe et en route vers l’histoire. Ici, c’est Paris», a-t-il déclaré. Un discours qui devrait chauffer un peu plus le cœur des supporters parisiens à quelques semaines du Final 8 et ce grand rendez-vous contre les Bergamotes de l’Atalanta.