LOSC : Christophe Galtier revient sur l'absence de José Fonte

Dimanche soir, le LOSC saura s'il est sacré champion de France ou non. Une victoire à Angers permettrait aux hommes de Christophe Galtier d'être couronnés. Une ultime rencontre de championnat que ne disputera pas José Fonte, suspendu pour l'occasion. Une absence importante au moment d'aborder cette finale pour le titre. Présent en conférence de presse avant le déplacement en Anjou, Christophe Galtier a évoqué l'absence de son capitaine.

« Je pense qu'il faut respecter les décisions. Là, on est dans un dossier très technique. José avait pris un carton à Paris, et point à la ligne. Je me plie sans aucune arrière-pensée à la décision qui est prise. Toute la semaine, évidemment, nous avons préparé notre match en considérant que José n'allait pas pouvoir jouer ce dernier match. Il n'y a jamais de bon moment pour perdre son capitaine sur suspension ou blessure. Encore moins sur ce genre de matchs qui sont des finales. Après, il y a un absent, il y a des absents de partout, des absents à Angers. Je ne veux pas dramatiser cela, l'absence de José, » a confié l'entraîneur nordiste. En espérant que ce vide ne soit pas lourd de conséquences pour le LOSC...