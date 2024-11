Manchester United a déboursé une somme folle pour Rúben Amorim

Après quatre ans au Sporting Portugal, Rúben Amorim a rejoint Manchester United, le 1er novembre dernier. Un rêve pour le coach lusitanien, qui a succédé à Erik ten Hag, après deux ans chez les Red Devils. Pour l’amener jusqu’à eux, les pensionnaires d’Old Trafford ont dû débourser un sacré pactole.

Dans son dernier rapport financier, le club anglais rapporte que l’arrivée d’Amorim et de ses quatre adjoints a coûté 11 millions de livres sterling, soit 13,2 millions d’euros. Pour se débarrasser de Ten Hag et de son staff, Manchester United a dû débourser 10,4 millions de livres sterling, ce qui équivaut à 12,5 millions d’euros. Au total, United a lâché près de 21,4 millions de livres, soit 25,7 millions d’euros pour l’arrivée d’un sixième coach depuis 2013 et le départ de Sir Alex Ferguson.