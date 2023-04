Gerard Piqué au cœur d’une polémique en Espagne

Gerard Piqué aura au moins eu le mérite de ne pas slalomer entre les questions, même si sa réponse donnée n’était pas forcément celle attendue. L’ancien défenseur du FC Barcelone, très proche du célèbre streamer espagnol Ibai depuis sa retraite de footballeur et le lancement de son projet de King’s League, a en effet provoqué un amas de réactions après une question posée par son homologue.

Dans une vidéo publiée sur Tiktok par Ibai, lui demandant de donner un conseil aux plus jeunes, Gérard Piqué n’a pas fait de détours : «Profitez de la vie et bai.ez beaucoup», a-t-il déclaré, avant de provoquer les rires du plateau. Visionnée par plus de 3 millions de personnes, la vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, divisées entre le rire et la résignation.

