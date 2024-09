Youth League : Lille accroché en fin de match par le Sporting CP

La Ligue des Champions reprend ses droits et la Youth League en fait de même. La compétition phare des moins de 19 ans en Europe reprend également ce nouveau format à 36 équipes et Lille a lancé les hostilités face au Sporting CP. Les Dogues ont d’ailleurs vite marqué via Isaa Cossier (11e) avant que Manuel Mendonça égalise (23e).

En seconde période, les Lillois ont repris les devants peu après l’heure de jeu grâce au Nigérian Adeshina Ayodele (62e), mais en toute fin de match, les Portugais ont arraché le match nul grâce à Eduardo Felicíssimo (90e +7). Avec ce match nul 2-2, Lille peut être déçu, mais gagne tout de même un point intéressant à l’extérieur.