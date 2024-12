La réaction de Kylian Mbappé après son but contre Girona

La chance pourrait être en train de tourner pour Kylian Mbappé. À nouveau buteur en Liga ce week-end face à Gérone, le Français semble retrouver ses sensations petit-à-petit, loin du point de penalty. «Cela fait partie de mon travail, aider l’équipe, j’essaie de le faire à chaque match, de jouer avec personnalité et d’aider à gagner», a expliqué celui a inscrit le troisième but du Real Madrid en terres catalanes (3-0). Si en championnat le capitaine des Bleus empile les réalisations, en Ligue des Champions, il a un peu plus de mal comme le reste de son équipe.

À quelques jours d’un match extrêmement important face à l’Atalanta, l’ancien Monégasque veut afficher un visage conquérant. «C’est la Ligue des champions, quand vous jouez la Ligue des champions, vous devez toujours jouer contre des équipes fortes et des joueurs forts. Il faut gagner, nous avons perdu le dernier match à l’extérieur, mais nous sommes prêts à aller concourir et à gagner», a annoncé le numéro 9 de la Casa Blanca. Rendez-vous ce mardi soir (21h) à Bergame.