Manchester United touche au but pour Jadon Sancho !

Alors que la saison dernière, Manchester United avait longuement tenté sa chance pour faire signer Jadon Sancho (21 ans) sans succès, le club anglais a de nouveau tenté sa chance cet été pour l'ailier du Borussia Dortmund. Alors que les discussions évoluaient positivement ces derniers jours, on vient d'atteindre le point culminant de ce dossier ce mercredi.

Comme le révèle Bild, le Borussia Dortmund et Manchester United ont enfin trouvé un accord pour le transfert de l'international anglais (20 capes, 3 réalisations) qui est actuellement quart de finaliste de l'Euro 2020 avec les Three Lions. Le transfert se chiffrerait à 85 millions d'euros avec des bonus pouvant augmenter la note jusque 95 millions d'euros.

Troisième plus gros transfert de Manchester United

Un transfert record pour Manchester United puisque seul Paul Pogba (105 millions d'euros) et Harry Maguire (87 millions d'euros) ont coûté plus cher à la formation anglaise. Si les papiers n'ont pas encore été signés, un accord oral a été trouvé et l'officialisation devrait intervenir à partir de ce jeudi. Jadon Sancho, déjà d'accord avec Manchester United, devrait signer pour les cinq prochaines années avec les Red Devils.

Auteur d'un début de saison compliqué, Jadon Sancho a fini l'exercice en boulet de canon avec 16 buts et 20 passes décisives en 38 matches avec le Borussia Dortmund. Le joueur formé à Manchester City était estimé à 120 millions d'euros l'été dernier quand Manchester United a tenté sa chance. La crise économique provoquée par le Covid-19 a donc fait baisser la note pour le plus grand bonheur de Manchester United.