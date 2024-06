L’Italie pourrait tout perdre à cause de San Siro

Ce n’est pas nouveau, le projet de rénovation de San Siro s’avère très complexe. Le stade des deux clubs de Milan est dans le viseur de l’UEFA, qui a alerté sur l’impasse du projet de rénovation et donc de la réalisation de celui-ci, comme l’indique La Repubblica. Avec ce dossier au point mort, la ville de Milan pourrait perdre l’attribution de la finale de la Ligue des Champions en 2027, et même le fait d’être un hôte pour l’Euro 2032.

La suite après cette publicité

Une menace qui n’est pas prise à la légère, et les délais sont particulièrement serrés, a conclu l’UEFA. Le projet du groupe Webuild n’a pas encore débuté (ils doivent commencer en 2026) et doit encore être validé par les deux clubs de Milan. Dans cette optique, l’UEFA a exigé une réponse d’ici septembre pour prévoir l’avenir. La finale de C1 à Milan pourrait être manquée, et des hypothèses sont soulevées pour l’Euro, dans huit ans. La première repose sur un refus des deux clubs milanais de rénover l’enceinte mythique, la finale de C1 sera sauvée avec des travaux d’adaptation moins conséquents. En revanche, pour l’Euro 2032, Milan devra donner des garanties sur le stade. La deuxième hypothèse serait la construction d’un nouveau stade pour l’un des deux clubs de Milan, qui sera alors candidat pour l’Euro 2032. Enfin, la dernière repose sur une absence totale de football dans la ville de Milan, mais il s’agirait d’une énorme perte pour ce qui est considéré comme la capitale du football transalpin.