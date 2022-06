LdN : les Pays-Bas se baladent en Belgique, la Croatie giflée par l'Autriche

La trêve internationale se poursuivait ce vendredi soir avec les entrées en lice de la Belgique, qui recevait les Pays-Bas, et de la Croatie, hôte de l'Autriche de Ralf Rangnick, pour sa première sur le banc de la sélection. Jouant pourtant à domicile, les Diables Rouges ont été surclassés par les Oranjes, qui ont débuté le festival offensif grâce au Spur Steven Bergwijn avant la pause.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Memphis Depay, auteur d'un doublé en un quart d'heure, et Denzel Dumfries ont confirmé la domination néerlandaise avant la réduction du score trop tardive de Michy Batshuayi. Une victoire qui permet aux hommes de Louis van Gaal de prendre la première place du groupe 4. Toujours dans la Ligue A, l'équipe au damier s'est lourdement inclinée face aux Rouge et blanc, menés par le coach allemand, qui n'ont eu besoin que de 16 minutes entre la fin de la première période et le début de la seconde pour sceller la rencontre.

Les résultats complets de la soirée

Ligue A

Belgique 1-4 Pays-Bas : Batshuayi (90+3e) / Bergwijn (40e), Depay (51e, 66e), Dumfries (62e)

Croatie 0-3 Autriche : Arnautovic (41e), Gregoritsch (54e), Sabitzer (57e)

France-Danemark (résumé ici)

Ligue B

Kazakhstan 2-0 Azerbaïdjan : Ayembetov (50e, 60e)

Biélorussie 0-1 Slovaquie : Suslov (61e)

Ligue C