Montpellier : Olivier Dall'Oglio est le nouvel entraîneur

C'était annoncé, c'est désormais officiel. Olivier Dall'Oglio est le nouveau coach du MHSC, remplaçant Michel der Zakarian, parti au terme de son contrat. L'entraîneur de Brest lors de ces deux dernières saisons est le vingtième entraîneur de l'histoire du club héraultais, avec qui il a signé un contrat d'une durée non dévoilée.

« Le Montpellier Hérault SC est un club avec un passé et qui est promis à un bel avenir. Je remercie le Président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais, a expliqué le nouvel entraîneur montpelliérain en marge de sa signature. Je prône un jeu offensif depuis pas mal de temps, maintenant, dans le football, ce qui est important ce sont les résultats, je considère néanmoins le football comme un spectacle qui est fait pour un public. Je ne suis pas loin de chez moi, et revenir dans ma Région me fait grandement plaisir. Je pense que les supporters ont vécu de beaux moments et une belle saison ; on va essayer de faire encore mieux et on les attends au stade avec grande impatience pour les entendre faire du bruit dans les tribunes », a expliqué l'entraîneur.