Portugal - Suisse : la réaction à chaud de Raphaël Guerreiro

En marge de la victoire éclatante du Portugal face à la Suisse (6-1), synonyme de qualification pour la suite de la compétition contre le Maroc en quart de finale notamment, Raphaël Guerreiro est revenu sur la physionomie de la rencontre au micro de BeIn Sport. «C'est vrai que c'est assez sympa de jouer un match comme ça. On était vraiment sûr du résultat final quand on vu le déroulement de la première mi-temps. On était très sûr de nos qualités avec la balle et sans la balle aussi. Et aujourd'hui c'est une belle performance de toute l'équipe et on est vraiment fier de ce résultat», a tout d'abord commenté le joueur de Dortmund.

Le latéral gauche du Portugal est ensuite revenu sur sa réalisation personnelle. «Très fier d'avoir marqué pour mon pays en Coupe du Monde, j'avais déjà marqué à l'Euro mais voilà c'est une belle récompense pour moi aussi. Mais comme j'ai dit le travail de toute l'équipe est plus important que le travail individuel», a confié sobrement le joueur de 28 ans avant de poursuivre sur la confrontation face au Maroc en quart de finale : «ça sera un match très différent parce que le Maroc a joué très bas contre l'Espagne et a essayé de contrer. On va voir comment ils vont jouer contre nous mais on va essayer de garder la même façon de penser et la même philosophie de jeu et essayer d'avoir la balle tout le temps.»