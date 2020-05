PSG : le jour où l'OGC Nice a raté Thiago Silva

S'il est aujourd'hui réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde du football, Thiago Silva (35 ans) a mis du temps à exploser au plus haut niveau sur la scène européenne. Ce n'est qu'après des passages ratés au FC Porto et au Dinamo Moscou, où il a notamment contracté la tuberculose, et un retour au Brésil (Fluminense) que l'international brésilien s'est révélé sur le Vieux Continent du côté de l'AC Milan. S'il fait les beaux jours du PSG depuis 2012, O Monstro aurait pu découvrir la Ligue 1 bien plus tôt avec l'OGC Nice.

C'est ce que nous apprenons dans l'édition du jour de Nice-Matin. Le quotidien régional raconte qu'en 2005, après avoir eu la tuberculose et frôlé la mort, l'agent de Thiago Silva a rencontré Maurice Cohen (ancien président de Nice de 2002 à 2009) ainsi que Roger Ricort, l'ex-directeur sportif des Aiglons (2002-2008), à Paris. Le représentant du Brésilien a alors déclaré : prenez-le, il va devenir le meilleur défenseur du monde ! Il a juste besoin de se refaire la cerise quelques mois au Brésil. Le club azuréen a finalement laissé passer sa chance dans cette histoire. Avec du recul, son agent n'a pas manqué de flair, contrairement aux anciens décideurs de l'OGCN...