OM : Isaac Lihadji sur le point de signer au LOSC !

Deuxième de Ligue 1 après 28 journées, l'Olympique de Marseille réalisait une belle saison 2019-2020 jusqu'à l'arrêt des compétitions lié à la pandémie de Covid-19. Mais durant cet exercice, tout n'est pas rose du côté du club phocéen. En coulisses, les dirigeants du club du sud de la France ont eu du mal concernant le dossier Isaac Lihadji. Auteur de bonnes choses durant la dernière préparation estivale, l'ailier français avait été lancé dans le grand bain par André Villas-Boas le 24 septembre contre Dijon, en Ligue 1. Mais après deux apparitions, plus rien. La raison ? Les négociations pour son premier contrat pro traînaient un peu trop.

« Notre offre ferme est retirée. S'il démontre un intérêt pour rester, on peut lui faire une autre proposition. Je ne veux pas mettre trop de pression sur un petit de 17 ans. Son passé est lié à l'OM, il va continuer, peut-être, dans un autre club. Mais on ne peut pas être otage de la situation. C'est vrai que c'est son futur qui est en jeu, il a la liberté de décider. Je ne sais pas si ça peut changer ou non, ça dépendra de lui et de son entourage », avait alors lâché le technicien portugais en conférence de presse à ce sujet, avant que le président du club Jacques-Henri Eyraud ne mette lui aussi un petit coup de pression.

Le LOSC va accueillir Lihadji

En décembre dernier, nous révélions alors que le clan Lihadji avait reçu une offre ferme de la part du LOSC, avec un salaire de 45 000 euros et une belle prime à la signature de plus d'un million d'euros. Mais à cette époque, les portes étaient quasiment toutes ouvertes, avec également l'intérêt d'autres écuries comme le Borussia Dortmund. Mais finalement, après plusieurs mois de réflexion, le principal concerné, très en vue lors de la dernière Coupe du Monde U17 avec les Bleuets, et son entourage semblent avoir enfin pris une décision.

Selon toutes vraisemblances et comme nous l'a révélé une source proche du joueur, l'affaire est quasiment entendue et le joueur doit normalement s'engager avec Lille d'ici le 30 juin prochain pour trois saisons... La belle proposition lilloise a donc été favorisée par rapport aux autres grosses écuries européennes qui voulaient récupérer le joueur. Quant à l'OM, il devrait récupérer quelques centaines de milliers d'euros d'indemnités de formation. Maigre consolation.