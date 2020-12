FK Krasnodar - Stade Rennais : les compositions sont tombées

C'est une finale, la rencontre de la 5e journée de Ligue des Champions entre le FK Krasnodar et le Stade Rennais permettra d'en savoir plus sur l'identité de l'équipe reversée en Ligue Europa. C'est simple, le vainqueur terminera troisième du groupe E juste derrière le duo Chelsea - Séville. Pour ce match, les Russes optent pour un 4-2-3-1 avec Matvey Safonov comme dernier rempart. Ce dernier est devancé par Igor Smolnikov, Aleksandr Martynovich, Kaio Pantaleão et Cristian Ramirez. Yuri Gazinskiy et Tonny Vilhena composent le double pivot tandis que Wanderson, Rémy Cabella et Viktor Claesson soutiennent Marcus Berg en attaque.

De son côté, le Stade Rennais s'organise dans un 4-3-3 assez classique. Romain Salin prend place dans les buts. Il peut compter sur une défense constituée de Hamari Traoré, Damien Da Silva, Gerzino Nyamsi et Adrien Truffert. Positionné en sentinelle, Steven N'Zonzi est épaulé dans l'entrejeu par Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga. Enfin, la ligne offensive voit les titularisations de Jérémy Doku, Adrien Hunou et James Lea-Siliki.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

FK Krasnodar : Safonov - Smolnikov - Martynovich, Kaio, Ramirez - Gazinskiy, Vilhena - Wanderson, Cabella, Claesson - Berg

Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Bourigeaud, N'Zonzi, Lea-Siliki - Doku, Hunou, Del Castillo