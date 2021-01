Angleterre, Brexit : le Tournoi de Toulon entre dans le barème pour l'obtention du GBE

L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne. Le Brexit est passé par là. Les travailleurs ne peuvent plus circuler librement entre l'île et le reste du continent. Désormais pour exercer, il faut se munir d'un Governing Body Endorsement (GBE) que l'on peut traduire par un permis de travail. Ce précieux sésame ne s'obtiendra pas facilement. Le gouvernement britannique a mis en plus un système de barème à points très sélectif. Les joueurs de football doivent aussi passer par cette étape en cas de transfert vers la Premier League ou l'un des autres championnats professionnels.

Pour valider son GBE, il faut réunir 15 unités qui s'acquièrent selon l'expérience et le niveau du joueur. Les plus grandes compétitions permettent d'engranger le maximum de points et sont à ranger dans la catégorie Band 1. C'est par exemple le cas des Jeux Olympiques, de l'Euro Espoirs ou encore du Tournoi Maurice Revello, plus connu sous le nom de Tournoi de Toulon. «C’est dû à la qualité des joueurs qui sont passés par le Tournoi Maurice Revello depuis des années» explique un recruteur dans le communiqué divulgué par l'organisation de la compétition.