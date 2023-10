Vidéo : le but totalement dingue de Kingsley Coman

Opposé ce dimanche à Fribourg pour le compte de la 7e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a déjà pris les devants et peut remercier Kingsley Coman, auteur d’un but fantastique. Depuis le côté droit, au niveau de la ligne de touche, l’international français réussissait à lober - avec l’aide du poteau - le gardien de Fribourg, Noah Atubolu et ainsi ouvrir le score pour les Bavarois.

Une réalisation rappelant celle d’un certain Christophe Jallet lors d’une victoire de l’équipe de France face à la Biélorussie. A noter qu’à la pause, le Bayern Munich mène 2-0. En cas de victoire, les hommes de Thomas Tuchel pourraient grimper à la troisième place.