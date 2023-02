Barcelone-Cadix : les compositions officielles

3 jours après avoir été tenu en échec par Manchester United sur son terrain en Europa League, le FC Barcelone retrouve le Camp Nou pour affronter Cadix (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le Real Madrid ayant gagné hier, les Catalans se doivent de faire de même s’ils veulent garder le matelas d’avance.

Pour ce match contre la dernière équipe non-relégable, Xavi a décidé de titulariser deux joueurs en manque de temps de jeu cette saison dans son 4-3-3 : Ferran Torres et Sergi Roberto. Le premier prendra place dans le trident offensif composé également de Lewandowski et Fati tandis que le second jouera milieu. Quant à Sergio, il a couché un 4-4-2 dans lequel il espère que Bongonda et Escalante feront les mêmes merveilles que face à Girone.

Roger Marti ouvre le score mais l’arbitre signale un hors-jeu !

Les compositions officielles :

Barcelone : Ter Stegen - Kounde, Eric, Christensen, Baldé - de Jong, Sergi Roberto, Gavi - Ferran, Lewandowski, Fati

Cadix : Ledesma - Carcelen, Hernandez, Fali, Arzamendia - Ocampo, Alcaraz, Escalante, Bongonda - Alex, Marti