Cristiano Ronaldo absent du groupe de la Juventus pour affronter le Barça

Le doute planait autour de la présence de Cristiano Ronaldo dans le groupe d'Andrea Pirlo qui doit affronter le FC Barcelone, ce soir (21h). L'attaquant portugais de la Juventus n'avait pas eu le feu vert médical et la presse italienne affirmait que l'adonis bodybuildé au teint halé était encore positif au test du Covid-19.

Cet après-midi, CR7 laissait un message plein de sous-entendus sur Instagram. « Je me sens bien et en bonne santé. Forza Juve. (Les tests) PCR, c’est de la m… ». On se doutait que quelque chose clochait. Et c'est désormais officiel : CR7 ne retrouvera pas Léo Messi au Juventus Stadium, ce soir. Puisqu'il est absent du groupe de 21 joueurs communiqué par la Vieille Dame. Tout comme Alex Sandro, Giorgio Chiellini et Mathijs de Ligt. Adrien Rabiot est lui bien présent.