Leonardo juge le mercato du PSG

Le recrutement estival du Paris Saint-Germain a soulevé plusieurs questions. Si certains supporters ont critiqué les choix faits, d’autres ont trouvé la copie satisfaisante. Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG, s’est exprimé sur le sujet dans les colonnes du Figaro. «Aujourd’hui, le club vit un autre moment, après une période qui a vu quelque chose d’énorme être fait depuis 2011. Quart de finale, demi ou finale de Ligue des champions, des titres nationaux… Maintenant, le projet est différent, avec des jeunes, tu construis pour le futur. Ce sont des moments moins glamour, mais très importants», explique-t-il.

«J’étais complice de cette idée et j’ai toujours dit qu’une équipe ne se construit pas autour d’une personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Le club doit toujours garder sa ligne, sa philosophie et ne pas être influencé par une décision. C’est mon avis. J’ai lutté pour cela. Cela demande du temps et de la patience. L’équipe est très compétitive, même si pour la Ligue des champions tu ne vas pas dire que le PSG est favori cette année, mais tu es respecté, avec un entraîneur qui construit. Le chemin est intéressant», a également commenté l’ancien footballeur international brésilien.