Équipe de France, Lazio : l’étincelant retour au premier plan de Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi revit. Débarqué à la Lazio en août 2023, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a rapidement marqué les esprits. Sous les ordres de Maurizio Sarri, le natif de Poissy s’imposait comme un titulaire indiscutable au sein du collectif des Biancocelesti. Oui mais voilà, après quelques mois dorés, l’ex-Gunner pleurait le départ surprise du technicien italien, remplacé par un certain Igor Tudor qu’il avait côtoyé lors de son passage dans la cité phocéenne. Si les deux hommes ont bien tenté de faire table rase de leurs vieilles chamailleries, les tensions ont finalement rapidement refait surface.

La suite après cette publicité

Le départ de Tudor l’a libéré

«Quand j’ai signé à la Lazio, forcément, avec Sarri, c’est un style que j’appréciais beaucoup. Il fallait toujours avoir le ballon, proposer de belles choses sur le terrain, attaquer fort vers le but adverse… J’ai énormément progressé avec lui tactiquement. Et après, Tudor est revenu et ce n’était pas le foot que j’appréciais le plus, mais bon, il faut savoir s’adapter à n’importe quel style. Mais c’est sûr que ça n’a pas été un moment très joyeux», avouait, à ce titre, le droitier d’1m85, apprécié dans la capitale italienne, respecté par ses coéquipiers et adoré par les tifosi.

À lire

EdF : le coup de gueule d’Aurélien Tchouameni sur l’affaire Mbappé

Un mal-être poussant alors Igor Tudor vers la sortie. En juillet dernier, la formation romaine officialisait ainsi l’arrivée de Marco Baroni sur son banc. Un pari osé mais payant au regard du début de saison étincelant réalisé par la Lazio, quatrième après sept journées de Serie A. Dans le sillage d’un premier exercice plus que convaincant (46 matches, 3 buts et 4 passes décisives), Guendouzi semble, lui aussi, retrouver son plein potentiel. Pilier essentiel du collectif désormais entraîné par le coach transalpin, le numéro 8 des Biancazzurri enchaîne les prestations de très haute volée.

La suite après cette publicité

Les Biancocelesti sont sous le charme !

«En France on parle moins du championnat italien mais je sais où j’ai mis les pieds. Chaque année le club est en Coupe d’Europe. Je suis très heureux de mon choix. Je mange très bien là-bas, j’ai pris un ou deux kilos dès que je suis arrivé parce que j’étais à l’hôtel. C’est une très belle ville. Je visite beaucoup de lieux. Il faut savoir déconnecter du foot. Il y a beaucoup de choses à faire à Rome», confiait d’ailleurs l’intéressé, ce samedi, en conférence de presse alors que l’équipe de France s’apprête à défier la Belgique dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations. Libéré après le départ de Tudor, Guendouzi ne cesse d’impressionner. Replacé dans le double pivot devant la défense et auteur d’un but en huit rencontres, le joueur passé par le FC Lorient est, aujourd’hui, mis dans les meilleures conditions.

«Je joue très bien dans cette position. J’ai plus de liberté, je touche plus de ballons et je peux guider mon équipe. C’est ma position préférée, j’en avais parlé avec le coach cet été. Maintenant, je sais que je peux marquer plus de buts», reconnaissait, à ce titre, le principal concerné. «Pour moi, c’est un joueur tout terrain. C’est une description qui lui colle bien. Il a un grand volume de jeu et il a cette capacité de pouvoir se projeter vers l’avant. Ce n’est pas qu’il n’est pas un milieu relayeur, il veut simplement être au cœur du jeu et toucher beaucoup de ballons. Il faut encore trouver des équilibres, mais on le fera. Mattéo est un joueur très important pour nous», ajoutait de son côté Baroni.

La suite après cette publicité

Une nouvelle convocation avec les Bleus

Encensé, week-end après week-end, par la presse italienne, Guendouzi a finalement vu son départ canon récompensé par une nouvelle convocation chez les Bleus. Appelé par Didier Deschamps pour les rencontres face à Israël puis contre la Belgique, le métronome de la Lazio savourait logiquement. «C’est toujours un immense plaisir de retrouver la sélection. Au dernier match, j’avais eu la chance de jouer face à la Belgique et j’étais content de mon match avec la victoire. Je reste sur une bonne dynamique avec la dernière sélection. Comme j’ai dit, ça reflète aussi les performances que je fais en club. Si je continue à être bon en club, je peux continuer à y aller. C’est à moi de continuer de travailler pour montrer de quoi je suis capable».

Un rendement impressionnant que l’international français (9 sélections, 1 but) a d’ores et déjà confirmé jeudi dernier. Entré en lieu et place de Christopher Nkunku pour le dernier quart d’heure, Guendouzi s’offrait un but et une passe décisive pour parachever la victoire des siens face à des Israéliens impuissants (4-1). «Les remplaçants doivent aussi apporter, ça m’a souri ce soir, je suis content. Quand on est amené à jouer, on donne le meilleur de nous-même», confiait le Tricolore au coup de sifflet final. Sur un petit nuage au cours des dernières semaines, le milieu de terrain passé par la formation parisienne va désormais tenter de confirmer son changement de statut au sein de la sélection.

La suite après cette publicité

Guendouzi affiche ses ambitions en sélection

«Il y a de très grands joueurs à mon poste, j’essaie d’être le meilleur en club. Il y a beaucoup de concurrence. J’ai toujours eu des objectifs élevés. J’espère m’installer durablement dans ce groupe. Il faut toujours se mettre à la disposition du collectif. Je veux gagner des trophées avec cette équipe», affirmait dans cette optique l’ex-Marseillais avant d’ajouter : «cela fait 4/5 ans que je suis appelé dans le groupe France. J’ai montré de bonnes choses en club ou en équipe de France. Il faut être très bon en club comme en sélection. La régularité est le plus important. Mais il y a de très grands joueurs, certains n’ont pas été appelés sur ce rassemblement. J’essaie de rester moi-même. J’essaie d’aider mon équipe. C’est très difficile d’avoir sa place».

Aussi lucide qu’ambitieux, le nouveau chouchou du Stadio Olimpico espère, quoi qu’il en soit, surfer sur sa très belle dynamique en club pour donner le maximum de maux de tête à Didier Deschamps dans les mois à venir. Si Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga ou encore Youssouf Fofana disposent, à l’heure actuelle, de plusieurs longueurs d’avance dans l’esprit du sélectionneur, nul doute que Mattéo Guendouzi compte jouer sa carte à fond pour chambouler la hiérarchie du moment. Il aura d’ailleurs une nouvelle occasion de le faire, ce lundi à Bruxelles, lors du choc face à la Belgique. À condition que DD lui fasse confiance…