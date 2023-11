OL : 4 gros clubs étrangers sur Kelyan Yahia !

Bien que lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais dispose toujours de talents au sein de son centre de formation. Et Kelyan Yahia fait bel et bien partie de ceux-ci. Formé à Aubervilliers et arrivé entre Rhône et Saône durant l’été 2022, ce solide gaillard né en 2006 s’est rapidement imposé en U17 à son arrivée… avant d’intégrer les U19 Nationaux où il est aujourd’hui un titulaire indiscutable (10 matches - 1 but).

La suite après cette publicité

Capable d’évoluer en défense centrale ou en sentinelle, ce Franco-Tunisien de 17 ans est sous contrat aspirant avec l’OL. Doté d’une grande taille et d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, Kelyan Yahia fait l’objet de fortes convoitises en Europe. Selon nos informations, la Juventus, l’AC Milan, le VFB Stuttgart et Villareal sont séduits par le profil du jeune défenseur lyonnais.