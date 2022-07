Porté par un triplé de Gabriel Jesus, Arsenal étrille Séville et s'adjuge l'Emirates Cup

Arsenal reçu 6/6. Après avoir battu Ipswich, Nuremberg, Everton, Orlando City puis Chelsea, Arsenal a bouclé sa préparation estivale 2022 par un large succès face au Séville FC (6-0), dans le cadre de l'Emirates Cup. Bukayo Saka a d'abord ouvert le score en transformant un penalty qu'il avait lui-même obtenu sur une faute évitable de Karim Rekik (10e). Gabriel Jesus, en renard des surfaces, a lui fait le break (13e) avant d'inscrire un nouveau but en se jetant sur un centre rentrant de Gabriel Martinelli (15e). Saka y est lui aussi allé de son doublé, profitant d'une grossière erreur de relance de Bono (19e), portant le score à 4-0 après seulement 19 minutes à l'Emirates Stadium.

Les partenaires de William Saliba, titulaire aux côtés de Gabriel en charnière avec Ben White à sa droite en tant que latéral, a réalisé une prestation solide pour sa première devant son public. Après la pause, l'ancien buteur de Manchester City s'est offert un triplé en étant une fois plus vif que la défense andalouse dans la surface (77e). Une réalisation lui permettant de boucler sa préparation avec 7 buts au compteur et le trophée de Jose Antonio Reyes Player of the Match. Eddie Nketiah, servi sur un plateau par Martinelli, a parachevé la balade des Gunners lors d'une contre-attaque rondement menée (88e). Le score aurait pu être plus lourd si Xhaka (68e), White (83e) et Pépé (87e) avaient fait preuve d'un poil plus de précision. Mikel Arteta peut se réjouir : Arsenal est fin prêt pour lancer la nouvelle saison de Premier League, à Crystal Palace, vendredi prochain.